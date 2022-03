Wout van Aert over de Jumbo-show: "Dit is heel speciaal, dit is iets wat zal bijblijven"

Van Aert: "Toen ik zelf ook een laagje legde, bleven we nog met 3 over"

Wout van Aert had bij de start gezegd dat hij zijn zinnen op de openingsetappe had gezet. "Maar met dit scenario was het een makkelijke beslissing om de zege aan Christophe te laten. Voor hem is dit de grootste zege uit zijn carrière."

"Christophe heeft het vandaag ook afgedwongen. Hij zette iedereen onder druk op de klim. Ik riep nog: doseren, want ik had schrik dat we als een pannenkoek in elkaar zouden vallen."

"Op het einde van de klim kon ik er zelf ook nog een laagje opleggen en zo bleven we maar met 3 over."

"Dit is toch iets wat zal bijblijven. Wielrennen is dan wel een teamsport, maar meestal is het maar 1 renner die met de eer gaat lopen. Als je dan zo met z'n drieën over de finish kan komen, dat is toch speciaal."

José De Cauwer zei in de uitzending dat dit Jumbo-Visma zomaar alle ritten in deze Parijs-Nice kan winnen. "Op papier misschien wel. Maar de grootste fout die je na zo'n rit kunt maken, is denken dat alles nu vanzelf zal gaan."