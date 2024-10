LIVE WK baanwielrennen: Lotte Kopecky, Jules Hesters en duo De Vylder-Van den Bossche treden aan op slotdag

Programma van de dag

Na het eerste goud van dit WK baanwielrennen komen op de slotdag nog 3 Belgische medaillekandidaten in actie. Dat is wel pas voor in de namiddagsessie, traditioneel in plaats van een avondsessie op de zondag.



Lotte Kopecky bijt de spits af in de puntenkoers om 13.56 uur, waar ze haar wereldtitel verdedigt. Jules Hesters volgt om 14.42 uur in zijn specialiteit de afvalling, in het allerlaatste nummer mag kersvers wereldkampioen omnium Lindsay De Vylder samen met Fabio Van den Bossche een gooi doen naar eremetaal in de koppelkoers.