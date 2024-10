De Vylder en Van den Bossche sluiten WK af met zilver in ploegkoers: "Er was niets te doen aan Duitsland"

zo 20 oktober 2024 17:06

En of hij nog jus in de benen had! Na zijn goud in het omnium heeft Lindsay De Vylder nog een WK-medaille veroverd. Samen met Fabio Van den Bossche kaapte hij het zilver weg in de ploegkoers. Goud was voor een ongenaakbaar Duitsland, dankzij een beresterke Roger Klüge. "Maar we hebben ons pas laat neergelegd bij zilver", aldus het Belgische duo.

In de vorm van zijn leven. Lindsay De Vylder verraste gisteren al met goud op het omnium en daar stopte het niet. Ook in de ploegkoers beschikte hij over wonderbenen. Fabio Van den Bossche en De Vylder misten hun start allerminst. In de tussensprints dikten ze hun puntentotaal al snel aan tot boven de 20 stuks. En dan moest de knaller nog komen. In een entente met Duitsland en Nederland volgde een eerste bonusronde voor België. En zo hadden de drie medaillekandidaten zich even helemaal afgescheiden. Dankzij een eerder rondewinst was de weg naar goud voor Duitsland helemaal geplaveid. Om zilver en brons werd het een nagelbijter tot de laatste sprint. Denemarken en Portugal knalden zich namelijk weer tussen de mensen. In de eindspurt kon België gelukkig nog steeds rekenen op die topbenen van De Vylder. Ook na 200 rondes waren die niet verdwenen. Hij hield de Denen af en wipte zo nog over het thuisland naar plek 2, zilver in de koppelkoers! Wat een droom van een week voor De Vylder, die zijn eerste WK-medailles ooit pakte in Denemarken. Na zijn olympisch brons eindigt ook het seizoen van Van den Bossche dus met een knal.

Lange tijd hoop op goud met ultieme bonusronde

“Het was een geruststelling om altijd rond die medailleposities te rijden. Zo konden we soms sprints laten varen om voor een ultieme poging te gaan. Maar Duitsland had alles heel makkelijk onder controle, niets tegen te doen", bekende De Vylder. Al gaven de Belgen de strijd om goud niet zomaar op. “We hebben ons pas laat neergelegd bij het zilver. Lange tijd probeerden we nog rond te gaan, onze enige optie om goud te pakken", aldus Van den Bossche. "Toen de Denen er weer bij kwamen, hebben we de knop omgedraaid en zijn we aan zilver beginnen te denken.”

Ik had een heel korte nacht, maar heb eigenlijk fantastisch geslapen. Lindsay De Vylder