Lotte Kopecky en duo Lindsay De Vylder-Fabio Van den Bossche scoren twee zilveren medailles op slotdag WK baanwielrennen

Op de slotdag van het WK baanwielrennen heeft België zijn medailletotaal aangedikt met twee zilveren exemplaren. Lotte Kopecky greep door pech net naast de wereldtitel in de puntenkoers, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche eindigden ook tweede in de ploegkoers. Jules Hesters werd dan weer discutabel gediskwalificeerd in de afvalling.