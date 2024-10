VIDEO - Discutabele diskwalificatie voor Jules Hesters op het WK afvalling: "Wat bezielt de jury?"

In topvorm aan de start, maar amper een 18e plaats werd het voor Jules Hesters in de strijd om de wereldtitel op de afvalling.

Bijzonder vroeg moest hij de koers verlaten. Hij dook in een klein gaatje om op te schuiven en een eliminatie te ontlopen: dat had de jury gezien.

Volgens hen bracht Hesters daarmee zijn collega's in gevaar en dus werd hij gediskwalificeerd. Hield de jury een extra vergrootglas op onze landgenoot?

Onze commentator Renaat Schotte vond het "een onbegrijpelijke beslissing". En ook onze noorderburen waren niet te spreken over de jury.

Jan-Willem van Schip werd in volle medaillestrijd eveneens uit koers genomen. Opnieuw een beslissing die voor discussie vatbaar was. Van Schip en co. waren ziedend van woede.

"Twee maten, twee gewichten", zag Renaat Schotte. "De geest in het reglement is vandaag gestorven."