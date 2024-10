Jules Hesters na omstreden diskwalificatie op WK: "Gevoel dat ik bestolen ben, dit voelt als een afrekening"

De afvalling op het WK baanwielrennen is voor Jules Hesters uitgedraaid op een enorme ontgoocheling. De Belg werd door de jury gediskwalificeerd, een omstreden beslissing waarvoor hij geen begrip kan opbrengen. "Ik vind het echt totaal onterecht", reageert een aangeslagen Hesters bij Sporza.

De diskwalificatie van Jules Hesters kon ook bij onze commentator Renaat Schotte al niet op het minste begrip rekenen. Hij noemde het een onbegrijpelijke beslissing van de jury. "De geest in het reglement is vandaag gestorven", klonk het scherp.

Ook Hesters zelf nam geen blad voor de mond. "Ik voel mij bestolen", zei hij onomwonden. "Ik heb zelf ook al dingen mis gedaan in de koers en dan weet ik dat ook. Maar nu heb ik echt het gevoel dat ik besloten ben. Ik raak die renner niet eens aan. Het is onbegrijpelijk."

Voelt de Belg zich geviseerd? "Het is dezelfde jury die me 2 jaar geleden al eens declasseerde op het EK. Toen was dat wel terecht. Sindsdien heb ik het gevoel dat ik onterecht onder een vergrootglas lig. Vandaag snap ik het echt niet. Ik vind het echt totaal onterecht."