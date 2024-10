Zesvoudig olympisch baankampioen Chris Hoy heeft terminale kanker: "Maar ik ben nog altijd gelukkig"

Chris Hoy is een levende legende in het baanwielrennen. De Brit behaalde in 2004 in Athene zijn eerste olympische titel op de kilometer tijdrit. Op de Spelen van Peking in 2008 pakte hij 3 keer goud (keirin, individuele achtervolging en ploegsprint). In 2012 in Londen voegde hij daar nog 2 gouden medailles aan toe, in de ploegsprint en keirin.



"Ik zeg het je met mijn hand op mijn hart, ik ben meestal behoorlijk positief en echt gelukkig. Het is belangrijker dan de Olympische Spelen. Het is belangrijker dan wat dan ook. Het gaat erom van het leven te genieten en het geluk te vinden," vertelde hij in het exclusieve interview.



Hoy kreeg in september vorig jaar het slechte nieuws te horen dat er in zijn schouder een tumor ontdekt werd, terwijl hij naar het ziekenhuis ging voor wat hij dacht dat een verstuiking was.



Twee dagen later werd de diagnose van prostaatkanker gesteld en werd ontdekt dat die uitgezaaid was naar zijn schouder, bekken, heup, ruggengraat en ribben.



Hoy nam in 2013 afscheid van de baansport met ook nog 11 wereldtitels op zijn palmares. Hij werd tot ridder geslagen door Queen Elisabeth en droeg tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Londen 2012 de Britse vlag.