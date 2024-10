LIVE: "Teleurgestelde" Thierry Neuville maakt nog kleine kans op de wereldtitel, anders moet het in Japan gebeuren

Neuville ontgoocheld: "Omstandigheden zijn moeilijker dan verwacht"

Het was een bedrukte Neuville die voor de camera van onze man passeerde bij de middagbreak. "De omstandigheden waren vanochtend veel moeilijker dan gedacht. We hebben in de 11e rit 2 kleine fouten gemaakt: een spin en een kort oponthoud in een gracht. Dat kostte ons 30 seconden."



"Daardoor zijn we de leiding kwijt en staan we nu op de 4e plek. De omstandigheden zijn lastig, maar de rally is niet voorbij. Vanmiddag zal de druk iets minder zijn."



"We moeten onze positie nu verdedigen en dan kijken wat morgen nog mogelijk is. Het is geen ramp. Er zijn morgen nog veel belangrijke WK-punten te verdienen. Hopelijk zijn de omstandigheden dan ook wat makkelijker. Dat zou het plezanter maken."



De ontgoocheling overheerst. "Maar wat gebeurd is, is gebeurd. dat kunnen we niet meer veranderen. We kunnen alleen vooruitkijken. We willen morgen nog een paar goede ritten rijden."



Neuville staat 4e op 29 seconden van WK-concurrent Tänak, die 2e is. Hij moet 2 punten meer scoren dan de Est om wereldkampioen te worden.