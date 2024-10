VIDEO - Met hattrick in 11 minuten is Lionel Messi alweer uitblinker in recordnacht voor Inter Miami

Of hij nog last heeft van zijn blessure? Met zijn tweede hattrick in een week tijd heeft Lionel Messi met zijn voeten geantwoord. Hij hielp Inter Miami aan een record in de MLS, al is de titel nog niet binnen.

Lionel Messi was woensdagnacht al goed bij schot met een hattrick voor Argentinië in de WK-kwalificaties tegen Bolivia. En tegen New England Revolution deed de stervoetballer het kunstje nog eens over.

De Argentijn viel in bij een 2-2-stand. Zijn ploegmaat Luis Suarez had dan al een dubbele achterstand voor Inter Miami CF goedgemaakt. En Jordi Alba, nog een ex-Barça-ploegmaat, schotelde Cremaschi de voorsprong voor.

Toch zou Messi de schijnwerpers nog op zich richten. Met een hattrick in 11 minuten zette hij de 6-2-eindstand op het scorebord. Vooral zijn eerste goal, een afstandsschot, was heel knap. De Argentijn zit nu net als Suarez aan 20 goals in de MLS.

Met de klinkende overwinning sluit Inter Miami de reguliere competitie af met 74 punten, een MLS-record dat het afsnoept van New England Revolution (73 punten in 2021). De titel is evenwel nog niet binnen, want dat moet in de play-offs gebeuren.

Inter Miami heeft meteen ook een uitnodiging op zak voor het WK voor clubs in de zomer van 2025.