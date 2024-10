VIDEO - Messi hakt Bolivia in de pan met hattrick en dubbele assist

Het was gisteravond niet de avond van Cristiano Ronaldo, maar wel die van Lionel Messi. Terwijl de Portugees droog bleef staan in de Nations League in Schotland (0-0) en vooral foeterde op de Belgische ref, was de Argentijn 5 keer beslissend in de WK-voorronde tegen Bolivia. Messi was goed voor 3 goals en 2 assists.