Er wordt niet alleen gedroomd over Kevin De Bruyne: dit straffe elftal vol sterren is straks gratis op te pikken

za 4 januari 2025 09:48

Boeiende maanden rond de onderhandelingstafel verzekerd. Sinds 1 januari zijn heel wat toppers in het voetbal vrij om te onderhandelen met andere clubs, aangezien hun contract komende zomer afloopt. Cristiano Ronaldo, Neymar, maar óók Kevin De Bruyne. Wij stelden het indrukwekkende elftal van FC (bijna) Transfervrij samen.

David de Gea (34, Fiorentina)

Was een volledig seizoen werkloos na pijnlijk einde bij Manchester United. Kon nochtans rekenen op interesse van onder meer Nottingham Forest, maar daar paste De Gea voor - een godsgeschenk voor Matz Sels, bleek later. Vond dit seizoen bij het Italiaanse Fiorentina dan toch een nieuwe uitdaging. In de Serie A behoort de Spanjaard bijna wekelijks tot de beste doelmannen. Naar verluidt kan Fiorentina het aflopende contract van De Gea wel eenzijdig met een jaar verlengen (aan een verdubbeld loon). Maar in principe kan de keeper nu al met andere geïnteresseerden onderhandelen.

Trent Alexander-Arnold (26, Liverpool)

De sportief directeur van Liverpool heeft drukke maanden voor de boeg. Trent Alexander-Arnold is de eerste van drie spelers in dit lijstje die aan zijn laatste contractmaanden op Anfield toe is. Volgens betrouwbare bronnen toont Real bovengemiddelde interesse om de Engelse international naar Madrid te halen. Of tekent TAA straks toch een nieuwe verbintenis bij de Engelse leider? BBC-analisten Gary Lineker en Alan Shearer deelden deze week de mening dat Alexander-Arnold voor het avontuur moet durven kiezen. "Hij is close met Jude Bellingham en een geweldige voetballer", aldus Lineker. "Trent zou perfect passen bij Real. Daar zouden ze niet zo erg focussen op zijn defensieve werk zoals we hier doen. Bovendien willen de allergrootsten - ondanks het geld van de Premier League - toch naar Barça en Real."



Shearer vulde aan: "Trent heeft alles gewonnen bij Liverpool. Als je dan naar Real kunt om er een fortuin te verdienen ... Dat kan je hem niet kwalijk nemen."

Virgil van Dijk (33, Liverpool)

Nog een sterkhouder van de Reds wiens contractsituatie de gemoederen beroert. Beide partijen onderhandelen, maar een akkoord is er tot dusver nog niet. Toch is de verwachting dat Van Dijk er straks gewoon nog enkele jaartjes Liverpool bijplakt.

Jonathan Tah (28, Leverkusen)

Leek deze zomer op weg naar het Bayern München van Vincent Kompany, maar de Rekordmeister vond ondanks meerdere pogingen geen akkoord met Leverkusen over Tah. De voorbije maanden nam FC Barcelona plots het commando over in het dossier. Volgens meerdere transferexperts staat de Duitse verdediger dicht bij een akkoord.

Alphonso Davies (24, Bayern München)

Waar scheurt de sneltrein heen? Alphonso Davies - nog altijd maar 24 - is een droomtarget voor heel wat Europese topclubs. Een langer verblijf bij Bayern blijft een reële optie, maar vooral Real Madrid trekt flink aan de mouw van de Canadees. Dat Davies afgelopen weekend feestend gespot werd met Jude Bellingham voedde de geruchten alleen maar.



Ook Manchester United en Liverpool zouden de situatie van de winger in de gaten houden.

Joshua Kimmich (29, Bayern München)

Barcelona, Manchester City, PSG ... Kompany zal het niet graag horen, maar Joshua Kimmich is felbegeerd op de transfermarkt. Kan de Belgische coach zijn middenvelder straks overtuigen om toch langer in Duitsland te blijven?

Luka Modric (39, Real Madrid)

Ook op zijn 39e nog steeds beslissend voor Real Madrid - kijk naar zijn doelpunt gisteren tegen Valencia.

Maar zit er straks ook nog een 14e seizoen bij de Koninklijke in? Volgens Spaanse media zou het clubicoon alle vrijheid krijgen om over zijn toekomst te beslissen. Verlengen? Een afscheid bij jeugdclub Dinamo Zagreb? Of met voetbalpensioen? Aan Modric om de knoop door te hakken.

Kevin De Bruyne (33, Manchester City)

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne?



Voor de Belgische voetbalfan wordt dat wellicht hét boeiendste transferdossier van de komende maanden. Geen persconferentie van Pep Guardiola gaat voorbij zonder een vraag over de toekomst van de metronoom, wiens contract komende zomer afloopt. "Het zijn mijn zaken niet", klonk het gisteren bij de Spanjaard "Ik heb het al vaker gezegd: als hij constant fit is en regelmatig kan spelen, dan is hij een heel belangrijke speler voor ons. Een beslissende speler." "De club zal uiteindelijk de knoop doorhakken. Het gaat erom hoe hij presteert tot het einde van het seizoen, zijn leeftijd en heel wat andere zaken. Volgens mij moet de club erover nadenken." Momenteel lopen er nog geen concrete onderhandelingen tussen KDB en Manchester City over een nieuwe overeenkomst. Het doet enkele potentiële geïnteresseerden alleen maar luider dromen dat ze De Bruyne straks kunnen binnenhalen. Vooral in Saudi-Arabië staat de Belg hoog bovenaan de wenslijst - er zouden zelfs al verkennende gesprekken plaatsgevonden hebben.



De Bruyne maakte er zelf nooit een geheim van dat hij opstaat voor een lucratieve transfer naar de woestijn. "Je praat over ongelooflijke bedragen", zei hij vorige zomer bij VTM. "Daar zou ik op twee jaar tijd een bedrag kunnen verdienen waar ik elders 15 jaar of langer voor moet spelen."

Nog een competitie waar de naam van De Bruyne geregeld rondzoemt: de Amerikaanse MLS. Financieel minder aantrekkelijk, maar sportief en familiaal wel interessant.

Neymar (32, Al Hilal)

Een goddelijke kanarie heeft veel van zijn pluimen verloren.



Sinds zijn overstap naar het Saudische Al Hilal is Neymar in een eindeloos sukkelstraatje beland. Al na 5 duels scheurde hij zijn kruisband, nadien volgde een letsel aan zijn hamstring.

Haalt de Braziliaan ooit nog zijn hoogste niveau? Als Al Hilal daaraan twijfelt, zal het Neymar zeker geen nieuw monstercontract aanbieden. Misschien biedt het Inter Miami van Barça-boezemvrienden Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, en Sergio Busquets straks een mooie nieuwe uitdaging. Alleen zijn er die vervelende salarisplafonds in de MLS ... Braziliaanse bronnen verzekerden enkele maanden geleden dan weer dat een terugkeer naar jeugdclub Santos in de steigers staat.

Cristiano Ronaldo (39, Al Nassr)

Aan een pensioen denkt hij nog lang niet. Cristiano Ronaldo wordt volgend jaar 40, maar zijn voetbalvuur brandt nog altijd even hevig als in zijn tienerjaren. Bij Al Nassr breekt de Portugese wereldster nog steeds doelpuntenrecords. Weinig doet vermoeden dat CR7 straks vertrekt uit Saudi-Arabië. "Ik en mijn familie zijn gelukkig hier", verkondigde hij gisteren nog in een interview. "We gaan prijzen proberen winnen met Al Nassr." Volgens CNN Portugal wil Ronaldo eind januari duidelijkheid over zijn toekomst bij de club. Rivaal Al Hilal zou - een potentieel vertrek van Neymar in het achterhoofd - op de loer liggen.

Mo Salah (32, Liverpool)

"Het is mijn laatste jaar bij de club." Met een opvallend interview bij Sky Sports zette Mo Salah nog maar eens (slim) in de verf dat hij op papier aan zijn laatste maanden in Liverpool bezig is. "Want er is allerminst vooruitgang in de onderhandelingen", voegde hij er nog aan toe. Toch opvallend voor iemand die zó belangrijk is in het huidige succes van de Reds. Trainer Arne Slot bidt ongetwijfeld dat het contractdispuut straks geen probleem wordt in de strijd om de landstitel.