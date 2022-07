Kan Van Aert ooit meedoen voor eindwinst? "Als hij voor zichzelf reed, stond hij nu al op podium"

Een jaar geleden won Wout van Aert de rit over de Ventoux in de Tour, nu loste hij in de laatste bergrit zowaar titelverdediger Tadej Pogacar, om vervolgens nog 3e te eindigen. Het doet de Belgische wielerliefhebbers dromen, misschien wel van een klassement?

"Het is heel straf wat hij doet, maar voor mij weinig verrassend", zegt Jan Bakelants in Sporza Tour. "Ik heb Wout al vaak gezegd dat hij hoger moet mikken en moet proberen om voor een klassement te gaan. Vandaag is die stelling bevestigd."

"Wout kan heel hoge wattages/per kilogram trappen. Alle randvoorwaarden voor een goed klassement zijn daar."

"Als Wout dit jaar voor zichzelf had gereden, had hij volgens mij nu 3e gestaan. Geraint Thomas staat daar nu en die was in deze Tour op geen enkel moment beter dan Wout."