Club-voorzitter Bart Verhaeghe glundert na bekerwinst: "Dit maakt ons nog aantrekkelijker"

Voor dit historische moment zakte hij met plezier een dag later naar Italië af. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe glunderde na de eerste grote prijs voor de vrouwenploeg van blauw-zwart. "Dit is een prestatie vanuit het DNA van Club Brugge", klonk het.

Nog geen Firenze voor Bart Verhaeghe. Daags voor het historische Conference League-duel passeerde de voorzitter van Club Brugge met veel plezier eerst in Leuven voor de bekerfinale van de vrouwenploeg.

Nadat hij Club YLA een eerste prijs in de geschiedenis zag pakken, genoot Verhaeghe zichtbaar mee.

"Ik vind dat schitterend", straalde hij. "Ik ben zo blij voor de dames dat ze deze prijs pakken. Het leeft echt bij ons. Het is ook authentiek gedaan vanuit het DNA van Club Brugge. No Sweat, No Glory. En Bluvn Goan. OHL was kwalitatief niet beter, maar wij hebben heel hard gewerkt en ons in de match geknokt."