Vingegaard legt zijn gele trui in definitieve plooi én pakt ook bolletjes, Van Aert weer fabelachtig

Zonder mirakels of onheil wint Jonas Vingegaard de Tour de France van 2022. In de laatste bergrit naar Hautacam zette hij de puntjes op de i door uitdager en titelverdediger Tadej Pogacar in een duel man tegen man te lossen. Een opnieuw impressionante Wout van Aert leek even te flirten met ritwinst én de bollen, maar die gaan uiteindelijk ook naar zijn ploegmaat Vingegaard.