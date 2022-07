Krijgen we op de rustdag coronaslagveld in de Tour? "Er zullen overal slachtoffers zijn"

Corona leek in de eerste dagen van de Ronde van Frankrijk niet mee te fietsen, maar na de rit richting La Planche des Belles Filles vielen er toch de eerste twee slachtoffers. De vrees voor een Zwitserland-scenario - waar ze met bosjes moesten opgeven - zit er dik in.



"We hebben allemaal schrik voor de (verplichte) controle op maandag", zegt ploegleider Christophe Roodhooft van Alpecin-Deceuninck. "Het is een heel vervelende situatie."

"Iedereen vermoedt dat er overal slachtoffers zullen zijn. Hopelijk hoeven de belangrijkste figuren de Tour niet te verlaten, zodat we er toch nog een mooie wedstrijd van kunnen maken. Dan mogen we onze 2 handen kussen."