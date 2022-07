"Red Panthers hebben zichzelf geen dienst bewezen door 2e te worden in hun groep"

Als de Red Panthers zaterdag Chili verslaan, wacht een derby der Lage Landen met Nederland. Sporza-hockeycommentator Eddy Demarez verwacht tegen de Chileense vrouwen geen noemenswaardige problemen.

"Normaal gezien moeten de Red Panthers Chili met huid en haar opeten. Chili is een beetje van hetzelfde niveau als Zuid-Afrika. Eigenlijk kan België in die barragematch alleen maar van zichzelf verliezen", meent Demarez.

Nederland in de kwartfinales is wel andere koek. "In vrouwenhockey steekt Nederland een klasse boven de rest uit. Daarna volgt Argentinië en dan een pelotonnetje met ook België", klinkt het.

"Winnen van Nederland is voor iedereen uitzonderlijk. Bovendien speelt Oranje in eigen land. Het zou een waanzinnige stunt zijn mocht België Nederland verslaan."

Eddy Demarez stipt aan dat België een confrontatie met Nederland had kunnen vermijden in de kwartfinales. "Daarvoor hadden de Red Panthers 1e of 3e moeten worden in hun poule. Door die 2e plaats zijn ze in de "verkeerde" tabelhelft beland."

"België heeft zichzelf geen dienst bewezen door 2e te worden. In de andere tabelhelft hadden ze meer kansen om verder te geraken. Tegen Nederland ben je in principe kansloos. De Panthers hebben het laten liggen tegen Australië, dat niet beter was, maar wel efficiënter."

Had België het dan sluw moeten spelen en verliezen van Japan? "Dan waren ze inderdaad 3e geworden. Maar dat is ook een beetje dubbel. Het is altijd een risico en op een WK wil je ook niet met opzet verliezen."