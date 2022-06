WK-selectie van Red Panthers is bekend: "Het was heel lastig"

Volgende maand staat het WK hockey op het programma in Spanje en Nederland (1-17 juli). België is ingedeeld in een groep met Zuid-Afrika, Australië en Japan.

Bondscoach Raoul Ehren moest zijn spelersgroep nog afslanken van 25 tot 20 pionnen.

"Het was heel lastig om deze selectie te maken", vertelde Ehren. "Maar we hebben de keuze gemaakt om een zo goed mogelijke groep samen te stellen."

In doel viel de keuze op Aisling D'Hooghe en Elena Sotgiu. Elodie Picard werd niet weerhouden.



Tussen de 20 namen zitten ook 2 invallers: Tiphaine Duquesne en Abigail Raye. Zij kunnen in actie komen bij blessures.