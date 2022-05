Red Panthers tellen af naar WK: "Pro League-matchen worden goede oefening"

Het WK in Nederland en Spanje staat met stip genoteerd in de agenda van onze hockeyvrouwen. Eerst werken ze nog een reeks "oefenwedstrijden" af.

"We hebben er heel veel zin in", vertelt Raoul Ehren. "We maken ons helemaal klaar voor het WK, met de wedstrijden in de Pro League als een hele mooie voorbereiding."

Een jaar geleden stond de Belgische ploeg met EK-brons te blinken. ""Dat was nog maar het begin", klonk het toen in onze jonge en enthousiaste groep", getuigt de bondscoach. "Nu willen we meer en daar werken we hard aan."



"We komen steeds dichterbij. Daarom verwacht ik enkele spannende wedstrijden. Elke match maken we kans om te winnen, maar we mogen ons nog niet rijk rekenen."



Aan een voorspelling waagt de bondscoach zich niet. "Een kwartfinale zou heel mooi zijn, maar laat ons eerst focussen op de poulewedstrijden", blijft Ehren nuchter.



België treft op het WK Australië, Japan en Zuid-Afrika. De eindronde begint op 1 juli, de finale staat op 17 juli op het programma.