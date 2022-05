De vrouwen van Gantoise zijn de oververdiende hockeykampioen

Meer kun je een titel niet verdienen

Gantoise heeft de hele competitie bij de dames gedomineerd. Ook in de play-offs was er geen kruid gewassen tegen "Blue white".

Zaterdag blikte Gantoise in Louvain-la-Neuve de concurrentes van Dragons in met 1-3, vandaag was Gantoise opnieuw te sterk voor Dragons.

In het eerste kwart scoorde Ambre Ballenghien de 1-0 met een strafbal. Vroeg in het tweede kwart verdubbelde Alix Gerniers de score na een strafscorner tot 2-0.

Dragons probeerde er nog wel iets van te maken, maar moest zijn meerdere erkennen in Gantoise. Toen Ballenghien in de eerste minuut van de tweede helft na een mooie actie van Emilie Sinia van dichtbij de 3-0 binnentikte, was de match gespeeld.

Nadat het de hele competitie gedomineerd heeft, neemt Gantoise voor het tweede jaar op rij de titel mee naar huis. Dragons is - ook al - voor het tweede jaar "the best of the rest".

"We hebben supergoed gespeeld in deze finales. We verdienen de titel", zei een dolgelukkige Hélène Brasseur.

"Onze bedoeling was om ook in deze wedstrijd snel te scoren en dat is ons gelukt. We hebben er alles aan gedaan om deze titel binnen te halen."

Voor Gantoise is het de 4e landstitel in de geschiedenis. Vorig jaar kroonde het zich dus ook al tot kampioen, net als in 2006 en 2009. Dragons uit Brasschaat wacht intussen al van 1994 op een nieuwe titel.