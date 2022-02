Red Panthers lijden voor de twee dag op een rij een 3-1-nederlaag tegen sterk Argentinië

De Red Panthers wonnen in hun geschiedenis nog nooit van Argentinië, een overwinning boeken in het tweeluik in de Hockey Pro League zou dan ook een enorme stunt zijn.

Al na 11 minuten al bracht Lucie Breyne de Panthers op voorsprong na een strafcorner. De Argentijnse dames hadden het niet makkelijk en slaagden er ook niet in om voor rust nog langszij te komen.

Na rust keerde de situatie en ontbond de Argentijnse Agustina Gorzelany haar duivels. De Argentijnse scoorde liefst 3 keer op strafcorner en bezorgde de Panthers zo een ijskoude douche.

Offensief hadden de Belgen geen reactie meer in huis waardoor de partij net zoals op zaterdag op 3-1 eindigde.

De Panthers hebben zo van hun 6 wedstrijden in de Hockey Pro League er 4 verloren, enkel tegen Duitsland werden er 2 overwinningen geboekt.