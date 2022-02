Red Panthers houden lang stand tegen topland Argentinië, maar breken '5 voor het einde

Nog nooit wonnen de Red Panthers van Argentinië.

Maar dit weekend krijgt onze nationale vrouwelijke hockeyploeg in de Hockey Pro League twee kansen om de nul van het bord te vegen tegen de vice-olympische kampioen.

In het eerste kwart vanavond waren onze landgenoten alleszins al de evenknie van de Argentijnen. Na 10 minuten keken ze - na discutabel gevaarlijk spel van Eugenia Trinchinetti - wel al tegen een achterstand aan.

Maar enkele minuten later bracht Alix Gerniers onze nationale ploeg langszij via een mooi ingestudeerde strafcorner. In het 2e en 3e kwart bleven de Panthers Argentinië het vuur aan de schenen leggen, én hadden ze de voorsprong zelfs enkele keren aan hun stick.

