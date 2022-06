Klinkende revanche van de Red Panthers tegen Engeland

België speelde in het eerste kwart grotendeels op de helft van Engeland. Het leverde na 12 minuten de 0-1 op. Een voorzet van Judith Vandermeiren belandde via een Engelse stick in de verste hoek.

In het tweede kwart verdubbelde België de score. Justine Rasir ramde de bal zonder te twijfelen net onder de lat binnen: 0-2.

Vroeg na de rust zette België zijn dominantie voort en diepten onze landgenotes de score uit tot 0-3. Een strafcorner van Stephanie Vanden Borre ging netjes in doel.

Maar het kan snel keren en dus bleef het opletten. Toen er twee Belgische dames op de strafbank zaten, scoorde Engeland de 1-3. Even later was een sterke Aisling D'Hooghe nodig om Engeland van de aansluitingstreffer te houden.

Na die moeilijke momenten herpakte België zich en beloonde het team van bondscoach Ehren zichzelf met een 4e doelpunt. Rasir schudde een heerlijk opwippertje uit haar mouw: 1-4.

1-5 had het ook nog kunnen worden, maar een Belgische poging ketste weg op de buitenkant van de paal.

Volgende week speelt België, voorlopig op de 4e plaats, zijn laatste twee wedstrijden in de Pro League. Dan is de VS de tegenstander.