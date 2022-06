Maak kennis met Nelson Onana: toekomstig dokter en posterboy van de nieuwe Belgische hockeygeneratie

In de schaduw van de dominante, succesrijke Red Lions ontbolstert stilaan een nieuwe hockeygeneratie. Een van de uithangborden van die nieuwe lichting is Nelson Onana (22). Een aalvlugge en sterke aanvaller die indruk maakt bij de nationale ploeg. Een kennismaking.

13 mei 2017. De Red Lions ontvangen de Chinese hockeymannen en spelen een oefenpartij. Veel Belgische sterkhouders werken op dat moment de play-offs af in de competitie, dus moet bondscoach Shane McLeod op zoek naar alternatieven. Het oog van de Nieuw-Zeelander valt op Nelson Onana. Een 17-jarige aanvaller die op dat moment aan de slag is bij Royal Pingouin in de Belgische tweede klasse. Destijds was Onana nog niet de fysiek imposante speler die hij vandaag is. Maar aan potentieel was er geen gebrek. Fast forward naar 2022. Inmiddels is Onana een 22-jarige kolos van bijna 2 meter die vlotjes meedraait bij eersteklasser Braxgata. Linksachters van andere ploegen hebben nu nog nachtmerries van de snelheidsduivel. Ook bij de nationale ploeg klopt hij alsmaar meer op de deur. Deze week liet hij weer van zich horen na een doelpunt tegen Zuid-Afrika in de Hockey Pro League.

Wereldburger met meerdere dromen

Dat Onana zou uitkomen voor de Belgische hockeyploeg, leek in zijn jeugdjaren nog ondenkbaar. De wereldburger werd namelijk geboren in Zweden en heeft een Belgische moeder en een Kameroense vader. Het koppel leerde elkaar kennen aan de universiteit, nadat Onana's vader een studiebeurs gekregen had in ons land. Nadien trok het duo naar Zweden, waar Onana zijn eerste levensjaren doorbracht. Niet alleen op het hockeyveld laat Onana trouwens van zich horen. Ook in zijn opleiding blinkt hij uit. Zo combineert het hockeytalent zijn trainingen en wedstrijden met een opleiding Geneeskunde aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. Vanuit de hockeybond rijzen er af en toe vragen of hij niet moet kiezen tussen de dokterspraktijk en het hockeyveld, maar Onana geeft zijn droom om arts te worden niet zomaar op. Voorlopig blijft hij de twee met succes combineren.

Onana de hockeyspeler

Wat meteen opvalt als je Nelson Onana op een veld ziet staan: zijn postuur. Onana's spel is op maat gemaakt voor het nieuwe, alsmaar fysiekere hockey. Met zijn lengte, snelheid en kracht is hij een nachtmerrie om mee in duel te gaan. Mede dankzij die kwaliteiten heeft hij - vergeleken met leeftijdsgenoten - een uniek profiel. Een profiel dat wel eens van pas zou kunnen komen bij de Red Lions. Met een voorlinie die stilaan op leeftijd is, lijkt Onana over alle capaciteiten te beschikken om vroeg of laat de fakkel over te nemen bij de nationale hockeymannen. Net zoals Cédric Charlier en Tom Boon is hij een oorlogsmaker in de cirkel die met elke bal raad weet. Ook de vergelijking met Simon Gougnard kan gemaakt worden, al is die nog een stuk technischer dan Nelson (zijn voornaamste werkpunt). Opvallend: Onana is enorm populair bij jonge hockeyfans. Regelmatig moet hij poseren voor selfies of een handtekening zetten op een hockeystick. Zelf lijkt hij het allemaal nog wat onwenning te vinden. Een tafelspringer is het allesbehalve en ook de spotlights zoekt hij niet op.



Hockey is nog steeds een blanke, westerse sport, maar de barrière is ook economisch. Nelson Onana

Dat Nelson de eerste speler van Afrikaanse origine is bij de Red lions, is geen wereldschokkend nieuws. Toch blijft het hockey in tegenstelling tot voetbal nochtans vaak een "witte" sport. Daar zit een evolutie in, maar die gaat stapje voor stapje. Op dat gebied is de 22-jarige aanvaller dus al een barrièrebreker, want een boegbeeld zoals Nelson kan veel betekenen voor het imago van het Belgische hockey in zijn geheel. Onana zei er twee jaar geleden dit over: “Hockey is nog steeds een blanke, westerse sport, maar de barrière is vooral ook economisch - het inschrijvingsgeld en de uitrusting zijn erg duur. Maar op een veld was ik nooit slachtoffer van racisme. Hoogstens riep er eens iemand naar zijn ploegmaat om "die zwarte" tegen te houden." Meestal zonder succes.