Union kan geschiedenis schrijven in het voetbal, Racing en Gantoise in het hockey

In het voetbal aast Union op een eerste titel sinds 1935. In het hockey krijgen we sowieso een historische kampioen. De Brusselse club Racing wacht sinds 1941 op nieuw succes, Gantoise al sinds 1921.

"Da's heel lang geleden", weet Antoine Kina. "Daarom leeft het ook zo hard binnen de club. De supporters zullen massaal aanwezig zijn."



"Het was ook lang geleden dat we de play-offs gehaald hadden. Na de promotie enkele jaren geleden was dat ons plan en nu staan we hier. Historisch."