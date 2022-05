Veroveren 3 zussen samen de nationale hockeytitel? Kijk morgen live naar de finale

Mama? "Zo noemen we Ophélie soms", lacht Delphine Mariën. "Onze eerste mama zelfs", knipoogt Alix. "Het is heel speciaal en erg leuk om met mijn zussen samen te spelen. We kennen mekaar door en door. Het kan dus ook wel eens goed botsen", neemt Ophélie het woord.

Alix: "Het gaat er soms fel aan toe tussen ons, maar we peppen mekaar ook op. Als het een keer tegenzit, heb je altijd een zus die je kan opbeuren. Dat maakt het makkelijker om weer die stick vast te pakken."

Delphine: "We kunnen op mekaar rekenen. Als ik met iets zit op of naast het veld, kan ik het makkelijker kwijt bij mijn zussen."

Als "mama" kan Ophélie haar zussen - allebei aanvalsters - het best inschatten. "Alix is pijlsnel en kan het spel hard spelen. Delphine moet het eerder van haar acties en haar dribbels hebben."



Field hockey in de Verenigde Staten

Alix Mariën heeft een jaar "field hockey" achter de rug aan de universiteit van Norfolk in de Verenigde Staten. Nu is ze net op tijd terug voor de ontknoping van het Belgische kampioenschap.

"Ik koester de ambitie om voor de nationale ploeg te spelen", legt de jongste van de drie uit. "En in de Verenigde Staten ligt het niveau lager dan hier. Dat had ik wat onderschat."

"Hier moet ik mezelf nog bewijzen en kan ik veel opsteken van de ervaren speelsters. In Amerika was ik die ervaren speelster die de touwtjes in handen moest nemen."



Red Panther Delphine

Delphine mag zich sinds vorig jaar Red Panther noemen. Staat ze over 2 jaar samen met haar zussen op de Olympische Spelen van Parijs?

"Ik zal niet op het veld staan. Ik ben afgeschreven voor de nationale ploeg", lacht Ophélie.

Delphine: "We moeten Parijs nog halen en als dat lukt, zullen de plaatsjes duur zijn. De huidige generatie Red Panthers heeft nog geen Spelen meegemaakt. Iedereen zal zich dubbel en dik inspannen."

"Ik speel sinds oktober voor de nationale ploeg. Volgens de coaches geef ik een meerwaarde aan het team. In juli spelen we het WK. Dat wordt een goede waardemeter voor mij."

"Gantoise angst inboezemen"

Dit weekend neemt Dragons het op tegen Gantoise, momenteel dé referentie in het Belgische vrouwenhockey. Het team uit Gent heeft al meer dan 80 matchen niet verloren in de reguliere speeltijd.

"Bijna hadden we ze te pakken dit seizoen", merkt Delphine op. "Tot in de slotseconden van de match stonden we 2-1 voor."

Ophélie: "10 seconden waren het. En toen slikten we die zure 2-2."

Dit weekend kan Dragons revanche nemen en voor het eerst sinds 1994 de landstitel veroveren.

Delphine: "Wij zijn de enige ploeg die Gantoise wat angst inboezemt. Die tegengoal op 10 seconden van het einde zullen we niet meer slikken, omdat onze verdediging gegroeid is."

Dat heeft Dragons bewezen in de halve finales. Na 2-1-winst op het terrein van Racing speelden ze in de terugwedstrijd 0-0 gelijk.

"Niet meteen de meest attractieve match om naar te kijken", lacht Delphine, "maar onze verdediging stond als een huis."

Last Dance met z'n drieën

Vorig jaar verloor Dragons de finale van Gantoise. "Individueel hebben ze nog iets meer klasse", weet Alix. "Maar als ploeg hebben wij stappen gezet", vult Ophélie aan. "We vinden mekaar beter en gaan sterker aan de finale beginnen dan vorig jaar."



"Dat hebben we vorige maand al bewezen in Milaan met de eindwinst in Europacup II. Dat was nog zonder Delphine. Zij stond toen aan de kant met een polsblessure, nu is ze er weer bij. Dat Europees succes heeft ons veel vertrouwen gegeven."

De 3 zussen snakken naar de titel. Delphine: "Alix en ik hebben het kampioenschap gewonnen bij de jeugd, maar dat is al even geleden. Hoog tijd voor een nieuwe titel."



Voor de "mama" van de 3 zou de Belgische titel de kers op de taart zijn. Ophélie: "Ik heb nog nooit het kampioenschap gewonnen. En ik neem na dit seizoen afscheid van Dragons." Ophélie Mariën volgt haar vriend en ex-Antwerp-speler Hamish Imrie naar Schotland. met de Belgische titel op zak? Kijk morgen live naar deel 1 van de finale op Sporza: op Eén, in onze app en op onze website sporza.be.

hockeyfinale vrouwen 2021-2022 Dragons Gantoise zat 13.30 uur Gantoise Dragons zon 13.30 uur

De hockeyzussen Mariën

Ophélie Mariën (22): flankverdediger Dragons

Delphine Mariën (20): aanvallende middenvelder Dragons en Red Panthers

Alix Mariën (22): aanvallende middenvelder Dragons