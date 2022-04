Léopold vangt bot in beroep, forfaitnederlaag door geschorste coach blijft

De Argentijnse trainer coachte het mannenteam van Leopold 2 uur nadat hij een derde gele kaart had gekregen in de wedstrijd van de vrouwenploeg. Die sanctie schorste Corradini automatisch, waardoor hij niet langs de zijlijn had mogen staan.



Door het verdict verliest Léopold zijn leidersplaats in het algemene klassement, die het sinds 3 oktober in handen had, aan de Waterloo Ducks.



Dat betekent dat voor de 22e en laatste speeldag van het reguliere luik van het kampioenschap de Waterloo Ducks leiden met 39 punten, voor Leopold (37), Racing (36) en Gent (35).



Braxgata, vijfde met 34 punten, kan nog steeds in de top 4 eindigen en zo een ticket voor de play-offs pakken. Gent en Racing nemen het in de ontknoping tegen elkaar op.



De zaak-Corradini is overigens niet het enige wat Léopold zorgen baart. De Brusselse club zal zich woensdag voor de controlecommissie van de bond moeten verantwoorden in de zaak rond spelers Federico Monja en Agustina Albertario.



De gewezen koploper in de ION Hockey League wordt beschuldigd van onregelmatigheden bij de kwalificatie van de twee spelers met toeristenvisa. Ze zouden voordelen in natura genoten hebben, wat door het reglement verboden wordt.