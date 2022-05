Racing is voor het eerst in 81 jaar hockeykampioen bij de mannen, treurnis bij Gantoise

Eerst Gantoise, maar dan Racing

Racing begon in Louvain-la-Neuve sterk aan de finale, die doorlopend in een hoog tempo gespeeld werd.

Maar Gantoise, wachtend op een eerste titel sinds 1921, nam het commando al snel over. Net voor het einde van het eerste kwart werkte Arthur de Borrekens de bal met een spectaculaire duik in doel, 0-1. Even later strandde een poging van Gantoise op de paal, geluk daar voor Racing.

Gantoise moest even wat gas terugnemen en daar profiteerde Racing net voor de rust optimaal - en verrassend - van. Tanguy Cosyns herstelde met een vederlicht tikje het evenwicht, 1-1.

In het derde kwart draaide Racing de wedstrijd helemaal om. Cédric Charlier lag tot tweemaal toe aan de basis van de Racing-goals. Cosyns scoorde de 2-1 met een strafcorner en de 3-1 met een strafbal.

Gantoise leek verslagen, maar in een prangend slot schudde Antoine Kina nog een heerlijk nummertje uit zijn stick. De international bood De Borrekens de 3-2 op een schoteltje aan.

Een strafcorner 20 seconden voor tijd kon Gantoise nog naast Racing helpen, maar zo ver kwam het niet. De bal ging er niet in en Racing kon met zijn fans aan het feest beginnen.

"Wat een weken zijn het geweest", zei Racing-speler Victor Wegnez. "We hebben het in de play-offs gedaan zoals Real Madrid in de Champions League voetbal: vanuit een verslagen positie telkens teruggekeerd."

"Gantoise was in de heenmatch van de finale 10 keer beter dan wij, maar toch werd het 2-2. En nu keren we terug na een 0-1-achterstand... Dit gaan we vieren, het zal een groot feest worden!"

"Ik heb drie dagen vrij voor ik verwacht word voor trainingen met de nationale ploeg. Die drie dagen zal ik nodig hebben om te recupereren (lacht)."