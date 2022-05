Allez l'Union filmde vurige speech van Mazzu voor eerste match tegen Brugge: "Ons hart is belangrijker dan eender welk budget"

Union Saint-Gilloise verbaast met een fameuze start van het seizoen

Union Saint-Gilloise verbaast voetballiefhebbers en analisten in het seizoen 21-22 met de spectaculaire terugkeer naar het hoogste niveau van het Belgisch voetbal. Op speeldag 1 verslaat het grote buur Anderlecht en sindsdien is het vooral blijven winnen. De eerste aflevering biedt een unieke blik achter de schermen van die opvallende seizoensstart. Wat weinigen weten is dat Union met 11 landstitels de meest succesvolle Belgische club is na Anderlecht en Club Brugge. Het authentieke Joseph Mariënstadion ademt geschiedenis. We keren terug naar 1897 en het moment dat enkele jonge kerels Union hebben opgericht.

