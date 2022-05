Succescoach Shane McLeod is terug van weggeweest, maar voor hoelang? "Er zit nog één groot project in mij"

"Toch blijft het voor mij nog wat zoeken in deze nieuwe rolinvulling. Gelukkig hebben we met de staf altijd al een gedeelde verantwoordelijkheid gedragen bij de Red Lions. Je doet het niet voor de eer, maar voor de liefde voor het spel en de ontwikkeling van de spelers. Dat ik opnieuw met hen kan werken en een impact heb, maakt me gelukkig.”

McLeod zat gisteren niet op de bank, maar wel in de tribune. Dat maakte zijn nieuwe rol als assistent een eerste keer echt tastbaar. “Het uitzicht is daar best goed", grapte hij. "Je hebt ook minder druk op je schouders. Zo moet je je geen zorgen maken over de organisatie van de ploeg."

Toch lijkt er een houdbaarheidsdatum te staan op de rol van assistent-coach voor succescoach McLeod.



“Ik ben me ook bewust dat het niet gemakkelijk is om de successen van dit team op te volgen. Daarom sta ik met veel respect tegenover Michel van den Heuvel. Het is nu aan hem om zijn eigen verhaal te schrijven met deze groep. Alles wat ik kan doen om hem daarbij te helpen, doe ik met enorm veel plezier.”



“Maar natuurlijk denk ik na over een nieuw avontuur als hoofdcoach. In mijn sabbatmaanden was ik verrast hoe hard ik het gemist heb om een project in goede banen te leiden. Ik geloof dat er nog één groot project in mij zit. Maar het blijft nog afwachten wat ik zal doen."