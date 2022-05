Waarom speelde "Bono" mee bij de Red Lions tegen Spanje?

Om aandacht te vragen voor alcoholmisbruik in de tribunes had de Belgische hockeybond een originele actie bedacht voor de wedstrijd tegen Spanje.



In plaats van hun gewone naam op de rug van de spelers zagen we een anagram ervan, alsof de lezer dronken is en de letters voor zijn ogen ziet dansen.



Zo kregen we bizarre combinaties als De Slevoor (De Sloover), Dehmon (Dohmen), Cysons (Cosyns), Baccord (Boccard), Anona (Onana), Wezneg (Wegnez) en als klap op de vuurpijl Bono (Boon).