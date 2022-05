Tom "Bono" Boon loodst Red Lions naar shoot-outs tegen Spanje, waar keeper Vanasch de heldenrol overneemt

Het was een moeilijke match voor ons, maar we vochten terug en zijn blij met de overwinning.

22 uur 33. Het was een moeilijke match voor ons, maar we vochten terug en zijn blij met de overwinning. Tom Boon.

22 uur 20. België wint na comeback en shoot-outs: 3 (3) - 3 (2). België is steeds topfavoriet tegen Spanje, toch moest Vanasch scherp zijn op de eerste strafcorner voor de bezoekers. Belgische trots had een aalvlugge reacties in huis. Niet veel later pakten de Spanjaarden uit met een stevige rush en een strakke voorzet. De 0-1 op het scorebord was het logische gevolg. De overmacht van Spanje was duidelijk, bij rust 2 Belgische doelpogingen tegenover 11 van de bezoekers. Met een strafcorner in de kruising leken de Spanjaarden het lot van de Red Lions te bezegelen, tot John-John Dohmen de Belgen in het 3e kwart weer in de wedstrijd bracht. De vreugde van de Lions bleef niet lang in het stadion in Wilrijk hangen, want vrijwel meteen stond 1-3 af te lezen op het scorebord. Maar toen moest Tom Boon zijn duivels nog ontbinden. Met twee kanonskogels bracht "Bono" - voor de gelegenheid - de Lions helemaal in de partij. Shoot-outs waren het verdict na een spannend slot. Daarin toonde Vincent Vanasch zich weer heer en meester. De doelman pakte 3 Spaanse pogingen, waardoor de Belgen met een bonuspuntje aan de haal gingen. .