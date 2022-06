De Red Lions eten Engeland met huid en haar op, maar Nederland wint de Pro League

Engeland-België was het laatste duel van de Red Lions in deze 3e editie van de Pro League. Onze mannen moesten winnen van Engeland en rekenen op een uitschuiver van Nederland tegen India om nog kans te maken op de eerste plaats.

Het eerste deden ze met verve. België controleerde in de eerste helft rustig en scoorde één keer. Engeland keerde een strafcorner van Hendrickx, maar kreeg de bal niet weg. Tegen een tikje van De Kerpel was de Engelse goalie kansloos.

Engeland creëerde weinig. De Belgische keeper Vanasch had omzeggens niks om handen. Tot Vanasch in de slotfase van het tweede kwart toch twee noodzakelijke reddingen moest verrichten.

Na de rust kwam België een beetje tegen de gang van het spel in op 0-2. Hendrickx knalde een strafcorner hard op de paal, in de rebound vond De Sloover wel het doel.

Het verzet van Engeland was gebroken, België leek bevrijd en voerde de score verder op. Met twee strafcorners van Hendrickx in evenveel minuten ging het naar 0-3 en 0-4. De Engelsen hadden op dat moment hun keeper ingewisseld voor een extra veldspeler. In het slot werd het nog 0-5, met een tweede treffer van De Kerpel.

Ondanks deze mooie score moet België zich tevreden stellen met de tweede plaats in de eindstand van de Pro League. Nederland klopte India thuis met 2-1. Het speelt komend weekend zijn laatste twee wedstrijden, maar is nu al zeker van de eindzege. Op de erelijst volgt Oranje België op.