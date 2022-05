Shane McLeod breekt sabbatjaar vroegtijdig af... om T3 te worden bij de Red Lions: "Ik zie geen probleem"

Shane McLeod leidde de Belgische hockeymannen naar elke denkbare titel, met afgelopen zomer de olympische als ultieme bekroning. Het leek een afscheid in schoonheid te worden, want McLeod kondigde een sabbatjaar in Nieuw-Zeeland aan en zijn assistent Michel van den Heuvel werd doorgeschoven naar de post van T1.

Maar na nog geen jaar keert McLeod al terug naar de Red Lions, zij het deze keer als T3 van zijn voormalige assistent. Speler Loïck Luypaert ziet er geen problemen in.

"Als Shane zich kan schikken in die rol en hij kan de groep beter maken, dan winnen we er allemaal bij. Welk team zou niet beter worden met Shane McLeod erbij? Hij kan ons in eender welke positie beter maken."

Van eventuele spanningen tussen Van den Heuvel en McLeod merkt Luypaert dan ook niets. "Ze hebben ontzettend veel respect voor elkaar en werken goed samen. Samen hebben ze dit team gekneed tot wie we nu zijn."

Maar voelt Van den Heuvel dan niet de hete adem van McLeod in zijn nek? "Dat zou je hem zelf moeten vragen. Hij is in ieder geval nog niet veranderd, is nog altijd de Michel die we kennen."