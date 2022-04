Racing verzekert zich van play-offs tegen WatDucks, Leopold en Braxgata

De titelstrijd in de ION Hockey League nadert zijn kookpunt. Vandaag stond de laatste speeldag van de reguliere competitie op het spel, waarin eindelijk duidelijk werd welke 4 ploegen straks voor de titel strijden.



Dankzij een gelijkmaker in de laatste 20 minuten van de wedstrijd tegen Gantoise (1-1) verzekerde Racing zich van een plaats in de play-offs voor de titel. Ze komen in de halve finales Waterloo Ducks, Léopold en Braxgata tegen.



Na een 5-1 zege tegen Leuven sluiten de Waterloo Ducks de reguliere competitie op de eerse plaats af. Het neemt het in de halve finales op tegen Braxgata, dat met 2-3 won bij Oree.



Racing treft Léopold, dat met 5-2 te sterk was voor titelverdediger Dragons. Gantoise eindigde op de vijfde plaats met 36 punten, één puntje te weinig voor de playoffs, waarvan de halve finales gepland zijn op 30 april en 1 mei met heen en terugwedstrijd.



De finale wordt ook in twee wedstrijden gespeeld, op 7 en 8 mei in Louvain-la-Neuve.