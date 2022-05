Hockey: Gantoise voor het eerst naar titelfinale na spannende shoot-outs, ook Racing stoot door

Gantoise had zich maar op de valreep voor de play-offs met 4 geplaatst, nadat Léopold werd gestraft voor het opstellen van een Argentijnse speler met een toeristenvisum.

Gent en de Watducks waren aan elkaar gewaagd. Gent had gisteren een eerste klap uitgedeeld door thuis met 2-1 te winnen, maar Waterloo maakte dat in de terugmatch goed: 4-3.

Zo kregen we spannende shoot-outs, waarin Watducks-doelman Vandenbroucke de held leek te worden. Hij dwong elke speler van Gantoise tot het uiterste en redde ook op de inzet van Ferreiro. Alleen knalde die in de rebound (te laat?) alsnog keihard in de kruising.

Zo kwam de druk op de schouders te liggen van Red Lion Gauthier Boccard, die niet voorbij doelman Santiago geraakte. Dolle vreugde bij Gantoise, dat 101 jaar na de allereerste titel nog altijd kans maakt op een tweede triomf.

Dan moet het wel voorbij Racing geraken, dat zelf zijn handen vol had met Braxgata. In Boom verloor Racing met 2-1, maar het zette dat in eigen huis recht door met 3-1 te winnen. Jérôme Truyens scoorde de winning goal.