Van Doren wint Belgisch onderonsje in EHL: "Vanasch werd in de steek gelaten"

Net als vorig jaar heeft de Nederlandse topclub Bloemendaal de Euro Hockey League gewonnen. In de finale pakte het team van Red Lion Arthur Van Doren stevig uit tegen Rot-Weiss Köln (4-0), het Duitse team van goalie Vincent Vanasch.

"Het blijft leuk om een gouden medaille te veroveren", zei Van Doren met een kamerbrede glimlach na de finale in Amsterdam. "Dit doet me nog altijd veel plezier. Ik ben er nog niet aan gewend."

Bloemendaal staat al 5 keer op de erelijst, nu 2 keer op rij. Wat is het geheim van de Nederlanders? "Het is een torenhoog cliché, maar het klopt echt: we zijn een ploeg. Het team hangt heel fel aan elkaar en heeft veel kwaliteiten op verschillende vlakken. Dat hebben we nu weer getoond met een sterke en solide finale."

4-0, het zijn zware cijfers voor een finale. "We hebben een aantal jongens die goed kunnen hockeyen en we verdedigen heel fel samen. Dat is de basis van ons succes geweest. Vanaf dat fundament spelen we mooi hockey met scherpe counters", aldus Van Doren.