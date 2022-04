Arthur Van Doren klopt Vincent Vanasch in Europese finale

18:07 De hoogtepunten van de finale:. 18 uur 07. De hoogtepunten van de finale:

18:01 18 uur 01. Van Doren wint opnieuw de finale met Bloemendaal. Net als vorig jaar heeft de Nederlandse topclub Bloemendaal de Euro Hockey League gewonnen. In de finale pakte het team van Red Lion Arthur Van Doren stevig uit tegen Rot-Weiss Köln (4-0), het Duitse team van goalie Vincent Vanasch. Croon, Fuchs, Brinkman en Bovendeert scoorden voor Bloemendaal. De Nederlanders staan nu 5 keer op de erelijst van de Euro Hockey League. RW Köln won de Europese trofee in 2017. . Van Doren wint opnieuw de finale met Bloemendaal Net als vorig jaar heeft de Nederlandse topclub Bloemendaal de Euro Hockey League gewonnen. In de finale pakte het team van Red Lion Arthur Van Doren stevig uit tegen Rot-Weiss Köln (4-0), het Duitse team van goalie Vincent Vanasch.

18:45 18 uur 45. 5e plaats is troostprijs voor Dragons. Dragons heeft het toernooi op een 5e plaats beëindigd. De ploeg uit Brasschaat won na shoot-outs (3-1) van het Nederlandse team Kampong. Na 60 minuten stond het 2-2. Felix Denayer en Nicolas Della Torre scoorden in de reguliere speeltijd voor Dragons. Nog eens Denayer, Robbert Rubens en Luca Martinez rondden het duel af met geslaagde shoot-outs. De 5e plaats is een schamele troost voor Dragons na een mislukt seizoen. Internationaal succes bleef ook uit door verlies zaterdag in de kwartfinales tegen de zeker niet briljante Engelse kampioen Surbiton HC (0-1). In eigen land haalde het Antwerpse team de top 4 niet. . 5e plaats is troostprijs voor Dragons Dragons heeft het toernooi op een 5e plaats beëindigd. De ploeg uit Brasschaat won na shoot-outs (3-1) van het Nederlandse team Kampong. Na 60 minuten stond het 2-2.



15:38 15 uur 38. Ook Vincent Vanasch staat in de finale. Het Duitse topteam Rot-Weiss Köln heeft met gemak de finale bereikt. In tegenstelling tot Dragons kende het geen probleem met de Engelse club Surbiton (5-1). Vincent Vanasch stond in het doel bij Rot-Weiss. Morgen neemt hij het met zijn team op tegen Bloemendaal, de club van collega-international Arthur Van Doren. . Ook Vincent Vanasch staat in de finale Het Duitse topteam Rot-Weiss Köln heeft met gemak de finale bereikt. In tegenstelling tot Dragons kende het geen probleem met de Engelse club Surbiton (5-1).

21:34 21 uur 34. Van Doren naar finale met Bloemendaal. Titelverdediger Bloemendaal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale. Het Nederlandse team van Red Lion Arthur Van Doren was een maatje te groot voor Club de Campo uit Madrid: 3-0. In de finale treft Van Doren misschien wel nationale doelman Vincent Vanasch. Hij speelt morgen met zijn Duitse club RW Keulen de halve finale tegen Surbiton, het Engelse team dat in de kwartfinales won van Dragons. . Van Doren naar finale met Bloemendaal Titelverdediger Bloemendaal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale. Het Nederlandse team van Red Lion Arthur Van Doren was een maatje te groot voor Club de Campo uit Madrid: 3-0.

15:19 15 uur 19. Surbiton houdt Dragons uit halve finale. Een week nadat Dragons naast de play-offs in de vaderlandse competitie heeft gegrepen, krijgt het in de Euro Hockey League een nieuwe opdoffer te verwerken. Tegen de Engelsen van Surbiton kon de ploeg van olympische kampioenen als Denayer, Gougnard, Van Aubel en Loic Van Doren niet het verschil maken. Een strafcorner van Luke Taylor vloog er wel in, waarna Dragons geen reactie meer had. Het is van 2016 geleden dat er geen Belgische ploeg de halve finales van de Euro Hockey League haalt bij de mannen. Dragons speelde zelf één keer de finale van de belangrijkste Europese beker. In 2013 verloor het tegen Bloemendaal. . Surbiton houdt Dragons uit halve finale Een week nadat Dragons naast de play-offs in de vaderlandse competitie heeft gegrepen, krijgt het in de Euro Hockey League een nieuwe opdoffer te verwerken. Tegen de Engelsen van Surbiton kon de ploeg van olympische kampioenen als Denayer, Gougnard, Van Aubel en Loic Van Doren niet het verschil maken. Een strafcorner van Luke Taylor vloog er wel in, waarna Dragons geen reactie meer had.



15:18 15 uur 18. Het was niet zo slecht maar het was niet genoeg om een onderscheid met Surbiton te maken. Op dit niveau telt elk detail. Felix Denayer (Dragons). Het was niet zo slecht maar het was niet genoeg om een onderscheid met Surbiton te maken. Op dit niveau telt elk detail. Felix Denayer (Dragons)

15:18 15 uur 18. Denayer: "Ons seizoen is mislukt". Denayer: "Ons seizoen is mislukt"

15:17 15 uur 17. Ik was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter, maar ja, dat heb je te accepteren. Felix Denayer over de afgekeurde gelijkmaker in het slot. Ik was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter, maar ja, dat heb je te accepteren. Felix Denayer over de afgekeurde gelijkmaker in het slot