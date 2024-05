Elise Mertens neemt vlot eerste horde op gravel van Rome

Elise Mertens heeft zich vrijdag vlot geplaatst voor de derde ronde op het WTA 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome. Mertens versloeg in de tweede ronde de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 36) in twee sets: 6-1 en 6-4.

De partij duurde 1 uur en 37 minuten. Mertens was als 27e reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Tegen Siniakova nam ze een wervelende start en won ze de eerste set met sprekend gemak. In de tweede set bood de Tsjechische meer weerstand, maar onvoldoende om de Limburgse af te stoppen.

In de volgende ronde wacht de Franse lucky loser Océane Dodin (WTA 73) of de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 161).

Aanvankelijk moest het Kazachse vierde reekshoofd Elena Rybakina (WTA 4), de winnares van vorig jaar in de Italiaanse hoofdstad, aan de bak tegen Begu, maar zij gaf in extremis ziek forfait.

Dodin nam haar plaats in en staat meteen in de tweede ronde, aangezien Rybakina vrij was in de eerste ronde.

De 28-jarige Mertens neemt in Rome ook deel aan het dubbeltoernooi dat ze vorig jaar won met de Australische Storm Hunter. Ditmaal vormt ze met de Taiwanese Su-Wei Hsieh het topreekshoofd.

In de eerste ronde nemen Mertens en Hsieh het op tegen de Russische wildcards Anna Kalinskaya en Elena Vesnina.

Ook Greet Minnen (WTA 76) stond op de hoofdtabel van het enkelspel in Rome. De 26-jarige Kempense verloor dinsdag haar wedstrijd van de eerste ronde tegen de Russin Diana Shnaider (WTA 62) in twee sets (6-2 en 6-3).