Tom Boon: "Mijn club heeft niet bewust een fout gemaakt, we hadden die Argentijn niet nodig"

Veel kans op slagen heeft dat beroep niet, want in zijn uitspraak deelde het Controlecomité van de federatie al mee dat zijn beslissing uitvoerbaar is, ook al wordt er beroep aangetekend. Met andere woorden: de play-offs zullen starten zoals voorzien, zonder Leopold.

De club voelt zich "vernederd". "In het algemeen belang van het Belgisch hockey" zal de club geen civielrechtelijke procedure starten, maar het gaat wel nog in beroep tegen de beslissing van de hockeyfederatie.

"De eer en de reputatie van de club zijn op onrechtvaardige en willekeurige wijze in het geding gebracht. Leopold had nooit de bedoeling om de regels te omzeilen", schrijft de club in een mededeling.

Dit is dramatisch. Volgens mij waren we dit seizoen de beste ploeg van de competitie."

Tom Boon: "Niemand heeft bewust een fout gemaakt"

De grootste slachtoffers in deze zaak zijn de spelers en speelsters van Leopold die niets te maken hadden met de toeristenvisa. Onder meer Red Lion Tom Boon ziet de play-offs en een kans op de titel aan zich voorbijgaan.

"Dit is dramatisch voor ons. We speelden een heel mooi seizoen. Volgens mij waren we dit seizoen de beste ploeg van de competitie", vertelt hij aan Sporza.

Het verhaal rond de toeristenvisa en vergoedingen in natura voor twee Argentijnse internationals blijft wel vreemd. Wat is er volgens hem gebeurd?

"Niemand heeft bewust een fout gemaakt. Zo een groot risico had de club nooit genomen voor iemand (Federico Monja ) die we eigenlijk niet nodig hadden. Hij is een goede en leuke speler, maar we hadden hem niet nodig om te winnen."

Volgens Tom Boon verbleef de Argentijn bij iemand van de club en at hij daar mee. Dat wordt nu beschouwd als een betaling in natura. "Dat is overdreven. Naar mijn gevoel moest er snel beslist worden omdat de play-offs gaan beginnen."

"We dachten dat we voor de titel zouden spelen en nu moeten we tegen de degradatie spelen. Dat hoort erbij. Als spelers kunnen we er weinig aan doen. We zullen de match zo normaal mogelijk proberen aanpakken."