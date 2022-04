Sofie Gierts zet Ukkel Sport opnieuw op de kaart: "Essentie van coachen is hetzelfde bij mannen en vrouwen"

Zesvoudig Speelster van het Jaar Sofie Gierts speelde in haar jeugd bij Ukkel Sport. Vorig jaar werd ze aangesteld als de nieuwe coach van haar jeugdploeg. Ze is voorlopig de enige vrouw die op dit hoge niveau een mannenteam coacht.



"Of je nu mannen of vrouwen traint, de essentie van coachen is hetzelfde. Voor mij maakt het dus eigenlijk geen verschil", klinkt het bij Sofie Gierts.



Ukkel-speler Mallory Magnant is laaiend enthousiast over zijn nieuwe coach. "Ze is één van de beste speelsters van België en zelfs van Europa", aldus Magnant. "Als ze spreekt, luisteren we zeker. Vooral onze aanvallers kunnen veel van haar leren."

Gierts schrijft in haar eerste seizoen zelfs meteen geschiedenis. Ukkel won de heenwedstrijd tegen Namen met 2-4 en in eigen huis konden ze winnen met 4-2. Hierdoor promoveren ze na meer dan 10 jaar naar de eredivisie.

"Het is de club waar ik ben opgegroeid, dus het is extra speciaal. Maar het gaat niet over mij, wel over de club."