Red Panthers over stampvolle laatste lijn naar het WK: "Dubbel, maar interessant"

8 wedstrijden in 19 dagen, 4 tegenstanders waaronder India en de Verenigde Staten en over minder dan een maand begint het WK in Spanje en Nederland. De laatste rechte lijn ernaartoe zit stampvol met wedstrijden met inzet: de Pro League. "Ideaal in de aanloop voor het WK", klinkt het bij de Red Panthers. "De grote hoeveelheid duels geeft dubbele gevoelens, maar het blijft interessant omdat het geen echte oefenwedstrijden zijn, maar wedstrijden met inzet tegen sterke landen die we mogelijk in de knock-outfases van het WK kunnen tegenkomen", vertelt Alix Gerniers bij Sporza.

"We zullen nu snel zien waar links en rechts nog aanpassingen moeten gebeuren. Al blijft het wel opletten voor overbelastingen, maar de hele selectie is er klaar voor, dus voor wie nodig zal er rust zijn."

Focus verschoven van Pro League naar WK

Dat het WK nadert, zorgt er wel voor dat de focus van de hockeyvrouwen verschuift van de Pro League naar de eindronde. "De voorbije maanden was het ons doel om zo hoog mogelijk te staan in de rangschikking van de Pro League, omdat daarmee rekening werd gehouden bij de loting voor de WK-poule", legt Gerniers uit.



"De Pro League op zich is geen doel meer", vervolledigt Louise Versavel. "Wedstrijden winnen met het oog op het WK is dat wel. We hopen onze goede flow na de tweede wedstrijd tegen Spanje (3-0 overwinning, red.) aan te houden."

Louise Versavel.

Doel op het WK: groepsfase makkelijk overleven

De tegenstanders in de groep van de Red Panthers op het WK zijn Australië, Japan en Zuid-Afrika. "Het overleven van de groepsfase is zeker het eerstvolgende doel."

"We zijn ervan overtuigd dat we iets moois kunnen neerzetten. Maar beginnen doen we vanavond met China, want de laatste confrontatie was een zware teleurstelling voor de ploeg." In 2019 grepen de Belgen tegen China naast een olympisch ticket.

Alix Gerniers in de olympische kwalificatie tegen China.