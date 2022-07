België wacht krachtmeting met Australië op WK hockey: "Red Panthers maken goeie kans"

In hun eerste WK-match veegden de Belgische hockeyvrouwen Zuid-Afrika met 4-1 op een hoopje. "En dat was dan nog een vertekend beeld, want de score had veel hoger kunnen oplopen", zegt Eddy Demarez, die daarmee meteen een van de werkpuntjes van de Red Panthers aanstipt. "De efficiëntie in de cirkel zal omhoog moeten. De zege tegen Zuid-Afrika was logisch en niet overweldigend, maar ze hebben gedaan wat ze moesten doen en dat is vlot winnen." De Australische dames, dat is andere koek. "Australië is nog altijd de nummer 3 van de wereld. De Red Panthers zijn de nummer 5. In principe moet het spannend worden. Dat is al vaak het geval geweest tegen Australië, al waren de Australische vrouwen tot nog toe altijd een beetje sterker."

Australië is de fysieke maatstaf in het hockey, maar ook de Red Panthers hebben op dat vlak enorme stappen gezet. Eddy Demarez

Toch gelooft Eddy Demarez in de Belgische kansen. "De Red Panthers zijn nog nooit zo goed geweest als ze nu zijn. Ze maken echt wel een goeie kans om Australië te kloppen", klinkt het. Bij winst nemen de Belgische vrouwen ook een optie op groepswinst. "Dat zou dan meteen ook betekenen dat je Nederland en Argentinië - de nummers 1 en 2 van de wereld - pas in de finale kunt tegenkomen." Waar ligt de kracht van Australië? "Ze zijn heel krachtig, snel, sterk en hebben veel duelkracht. Australië is, ook bij de mannen, de fysieke maatstaf in het hockey. Maar ook de Red Panthers hebben de laatste jaren enorme stappen gezet op fysiek vlak. België is sterker dan ooit en dat zal ook nodig zijn tegen dit Australië."

"Mentale aspect zal opnieuw cruciaal zijn"