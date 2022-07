Red Panthers morsen met de kansen en krijgen deksel op de neus tegen Australië

Red Panthers missen de kansen, Australië niet

De sleutelwedstrijd in de groep, zo werd het duel tussen Australië en de Red Panthers vooraf bekeken. Australië, de nummer 3 van de wereld, leek de controle te hebben, maar moest toch enkele Belgische kansen toestaan.

De Red Panthers konden de vele strafcorners niet verzilveren en De Mot en Puvrez konden de inzet van dichtbij van Ballenghien niet in het Australische doel duwen: 0-0 bij de rust.

In het derde quarter kregen de Red Panthers het deksel op de neus. Leclef zat even op de strafbank en Australië profiteerde optimaal. Twee foutjes in de Belgische defensie werden door Hayes en Greiner genadeloos afgestraft.

Met de moed der wanhoop probeerden de Belgische vrouwen nog iets aan de achterstand te doen. België gaf ruimte weg, maar kon rekenen op een sterke Brasseur achterin om erger leed te voorkomen.

In de ultieme slotfase drongen de Red Panthers nog aan: een strafcorner van Vanden Borre werd van de lijn geveegd en na een knappe actie van Vandermeiren lag de Australische doelvrouw in de weg.

De statistieken na de wedstrijd waren duidelijk: 16 schoten op doel voor België tegen 8 voor Australië, 8 strafcorners voor België en 0 voor Australië. De 0-2 op het scorebord zal pijn doen bij de Red Panthers, die morgen tegen Japan de 2e plaats (en de 1/8e finales) veilig moeten stellen.