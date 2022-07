Red Panthers hebben weinig problemen met Zuid-Afrika in openingsmatch WK hockey

Doelpunten

Dominantie resulteert in strafcornerfeest

De Red Panthers zaten in een zetel, maar mochten - ondanks de 32 °C - zich nog niet ontspannen op een strandstoel. Uit het niets scoorden de Zuid-Afrikanen hun eerste strafcorner na een warrig vertoon voor doel.

Pas bij haar 7e poging kon Vanden Borre de Zuid-Afrikaanse doelvrouw verschalken. Het openingsdoelpunt gaf de verdedigster danig vleugels, dat ze een minuut later opnieuw een strafcorner strak in doel werkte.

De hitte in Terrassa inspireerde de Red Panthers om verschroeiend van start te gaan op het WK hockey. Zuid-Afrika werd in de verdrukking gespeeld, een spervuur aan strafcorners was het gevolg.

Een krappe voorsprong bij de rust zorgde voor een voorzichtige aanpak in het derde quarter. De combinaties liepen niet altijd even vlot, Zuid-Afrika beet zich vast in de hoop op een gelijkmaker.

Die hoop drukte Englebert in het slot de kop in. Bij de 13e strafcorner stond ze moederziel alleen aan de doellijn. De geruststellende 3-1 op het bord zetten, was maar een koud kunstje.

Daar nam de spits nog geen genoegen mee. Englebert maakte niet veel later de eerste veldgoal voor de Panthers. Het levert haar de trofee van Speelster van de Wedstrijd op. De Belgen nemen de leiding in de groep over van Australië.