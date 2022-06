Red Panthers beschouwen WK hockey als "meetmoment": "Op de Spelen willen we voor medaille gaan"

Op het WK hockey willen de Red Panthers zich volgende maand meten met de beste landen ter wereld. "Zeggen dat we in de toekomst voor medailles willen gaan, is geen grootspraak", zegt bondscoach Raoul Ehren.

Kunnen de Red Panthers in de voetsporen treden van de Red Lions en ook prijzen winnen?



Dat is alvast de ambitie van de Belgische hockeyvrouwen. Op het komende WK hockey (1-17 juli) zullen de Panthers ontdekken waar ze al staan op mondiaal gebied. "Ik vind dat we moeten nastreven om in de toekomst voor medailles te gaan", zegt bondscoach Raoul Ehren. "Op dit WK is dat nog niet ons doel, op de Spelen in Parijs zal dat wel de ambitie zijn. Ik denk niet dat dat grootspraak is. Het potentieel is er zeker."

Ons WK is niet mislukt als we geen medaille halen Bondscoach Raoul Ehren

Een bewijs dat dat geen grootspraak is: "Vorig weekend versloegen we 2 keer India. Ze speelden met dezelfde ploeg waarmee ze de halve finales bereikten op de Spelen in Tokio", weet Ehren. Wat is dan de ambitie op het WK? "We mogen ook al hopen een medaille te winnen. Maar we mogen niet stellen dat ons WK mislukt, als we geen medaille halen." "Dit WK beschouwen we als een meetmoment om te zien of een medaille op de Spelen er al inzit."

"Red Panthers hebben veel zelfvertrouwen gekregen"