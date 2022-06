Sterke Red Panthers vegen India vlotjes van het veld in Hockey Pro League

Voor een enthousiast publiek in Wilrijk maakten de Red Panthers een vliegende start tegen India. Met dominant en aanvallend hockey grepen de Belgische vrouwen de tegenstander meteen naar de keel.



Raye bood na een knappe actie Nelen de 1-0 aan voor doel en nog voor de wedstrijd goed en wel begonnen was jaste Englebert de 2-0 hoog in doel na een heerlijke zondagswandeling door de Indiase cirkel.



De kanonstart van de Belgen kreeg een vervolg in het 2e kwart, waarin de Panthers de lakens bleven uitdelen. Nadat een goal van Ballenghien nog afgekeurd werd, was het Raye die na een aanval over verschillende stationnetjes toch de 3-0 op het bord zette. Vanden Borre zorgde voor 4-0 bij de rust na een strafcorner.



India, de nummer 4 van de voorbije Olympische Spelen, kon maar weinig inbrengen tegen al dat Belgische geweld. Ook na de koffie bleven de Red Panthers baas, al was de druk iets minder versmachtend. Toch moest India er nog eentje incasseren: Ballenghien, gisteren ook al 2x trefzeker, tekende voor de 5-0.



In het vervolg van de 2e helft vierde België de teugels en kon India ook eens snuffelen aan de Belgische cirkel, maar verder dan een strafcorner kwam het niet. De beste kansen waren nog voor de Panthers. Nelen en Ballenghien waren mild voor India, dat goed wegkwam met "maar" 5-0.