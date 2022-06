België wil samen met Nederland WK hockey voor mannen en vrouwen in 2026 organiseren

"We merken dat er vanuit het Belgische publiek vraag is naar hockeyevents", zegt Serge Pilet, secretaris-generaal van de Belgische hockeybond.

Het EK hockey was al meerdere keren te gast in België. Over 4 jaar wil de Belgische hockeybond ook het WK hockey naar ons land halen.

Als België en Nederland uitverkoren worden, zal het WK hockey in juli 2026 plaatsvinden.



"In ons voorstel staat dat we de Belgische teams in België laten spelen, voor zover het toernooi dat toelaat. De Nederlandse teams zouden dan zoveel mogelijk in Nederland spelen."

"Zo zullen we de stadions op het WK gemakkelijker kunnen vullen, want elke dag zal er dan wel een team van een organiserend land spelen", zegt Pilet.

In welke steden zou het WK dan gespeeld worden? "Waver in België en Amstelveen in Nederland. In Waver zijn we momenteel een regionaal stadion aan het bouwen dat tegen de zomer van 2023 af zou moeten zijn."