Sterke Red Panthers rollen Japan op en plaatsen zich voor 1/8e finale op WK hockey

De pijnlijke en vermijdbare nederlaag tegen topland Australië kwam onzacht aan bij de Red Panthers, maar de knop moest snel omgedraaid worden.

Tegen Japan, de nummer 11 van de wereld en de Aziatische kampioen, konden de Panthers zich verzekeren van een 1/8e of - behoudens een Zuid-Afrikaans mirakel - een kwartfinale op het WK.

De Panthers begonnen voorzichtig en hielden een studieronde in het eerste kwart. Bondscoach Raoul Ehren had voor de wedstrijd aangekondigd dat de Belgen niets aan hun aanvallend wedstrijdplan zouden veranderen, maar het was wachten tot Q2 voor het eerste echte doelgevaar.

Ambre Ballenghien en Louise Versavel botsten eerst nog op de Japanse doelvrouw, specialiste Stephanie Vanden Borre kon de voorsprong vanop strafcorner wel afdwingen.

Doorduwen na de rust, zou je denken, maar de Belgen lieten de Japanners zowaar in de wedstrijd komen. Maar niet veel later kon Vanden Borre de Japanse golf al breken met haar tweede strafcornergoal van de avond.

De Belgen waren nu los en Ballenghien enkele minuten later met haar eerste WK-goal - opnieuw vanop strafcorner - de wedstrijd dood maken.

Het vierde kwart bleek overbodig, de Panthers speelden de partij volwassen uit. Ze plaatsen zich zo vlot voor 1/8e finales. Australië won later op de dag nog van Zuid-Afrika en plaatst zich zo als groepswinnaar voor de kwartfinale.