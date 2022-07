Red Panthers-coach Raoul Ehren: "Hele wedstrijd betere ploeg, maar gaat om goals maken"

België is de nummer 5 van de wereld, Australië de nummer 3, dat zijn de 2 sterkste landen in de groep. Enkel de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales, de 2e en 3e spelen barrages in Nederland.



De beslissing gisteren viel in het derde kwart. Ehren: "Het verhaal van de wedstrijd is dat wij dominant en de betere ploeg waren. We waren er zo vaak zo dicht bij. Het was allemaal net niet."



"In het derde kwart krijgen we een tijdstraf van 2 minuten en in die 2 minuten scoren zij 2 frommelballen. Daarna waren wij weer aan de beurt om kansen te creëren."





Ehren vond het een onterecht verlies: "Ik had de hele wedstrijd het gevoel dat we de betere ploeg waren. Alleen draait het in het spelletje om doelpunten maken."