Anderlecht vindt akkoord met Ecuadoraanse topclub over 18-jarige spits Nilson Angulo

De Ecuadoraanse topclub maakte het nieuws vannacht bekend in een tweet. "We vertrouwen erop dat alles goed zal komen. Deze internationale transfer is een grote stap voorwaarts voor Nilson op persoonlijk, familiaal en professioneel vlak."



Zonder ongelukken is Anderlecht straks dus een talentvolle jongeling sterker. Angulo, 1,82 meter groot voor 65 kg, wordt zondag 19 jaar. Het voorbije seizoen kwam hij 24 keer in actie voor LDU Quito, goed voor 3 goals. Hij won ook de Supercup 2021.



Door zijn goeie prestaties bij zijn club is hij ondertussen ook al opgeroepen voor de nationale ploeg. Hij telt 1 cap.